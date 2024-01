Bleach: Nelliel è un'Arrancar temibile in questo cosplay fedele

Ogni battle shonen che si rispetti ha quella saga che rimarrà impressa nei cuori dei fan. Nel caso dell'opera del formidabile Tite Kubo, Bleach, l'arco narrativo più memorabile è senza dubbio quello dell'Hueco Mundo. La battaglia fra Shinigami e Arrancar è stata lunga e coinvolgente, lasciando un ricordo indelebile nella mente del pubblico.

L'evoluzione degli Arrancar in Bleach è stata lunga e complessa: lo scienziato Sosuke Aizen è responsabile di aver portato la ricerca scientifica a livelli stratosferici, dando vita alla trasformazione degli hollow in Arrancar, esseri sovrannaturali che portano con sé alcune delle caratteristiche peculiari degli Shinigami. Possiamo osservare una Arrancar comparsa nell'arco di Hueco Mundo nella rivisitazione originale della cosplayer mimisemaan.



Nel cosplay di Neliel Tu Oderschvank, l'Arrancar viene ritratta con la sua Zanpakutō, l'arma principale degli Shinigami, chiamata Gamuza. La ragazza è stata per lungo tempo la Tercera Espada, ovvero il terzo membro più potente del gruppo degli Espada. A seguito di una serie di eventi inizialmente avvolti nel mistero, perde temporaneamente i suoi poteri e la sua forma adulta, trasformandosi in una bambina di nome Nel.

Pur avendo paura degli Shinigami e reputandoli esseri malvagi e abominevoli, si affeziona particolarmente a Ichigo e ai suoi compagni, tanto da accompagnarli sino a Las Noches e addirittura di rischiare la vita per loro. Durante lo scontro tra il protagonista e il Privaron Espada, Nel dimostra alcune peculiari abilità: è in grado di mangiare i Cero lanciati contro di lei e di rigettarli a sua volta verso l'avversario, rendendoli ancora più potenti, e la sua saliva ha notevoli capacità curative.