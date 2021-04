Bleach: Nelliel è pronta a proteggervi in questo stupendo tatuaggio

Pur avendo fatto brevi apparizioni nell'intera storia di Bleach, Nelliel Tu Odelschwanck sembra essere rimasta nel cuore di numerosi fan. A testimonianza di ciò ecco un tatuaggio che la rappresenta.

Apparsa per la prima volta sotto forma di bambina, l'Arrancar si unisce presto al gruppo di protagonisti intenti a riportare a casa Orihime. Durante il combattimento tra Ichigo ed il quinto Espada, Nnoitra Gilga, la Hollow dimostra di saper raggiungere una forma adulta e di essere l'originaria terza Espada, un tempo cacciata dallo stesso avversario del protagonista.

L'aspetto della giovane dopo la trasformazione è stato sicuramente d'impatto per molti appassionati, tanto che l'utente Instagram Ink About ha riportato sul proprio profilo un tatuaggio che rappresenta l'Arrancar proprio con queste sembianze. Nella foto Nel appare con uno sguardo concentrato mentre brandisce la sua Zanpakuto ed in basso a sinistra si nota inoltre il numero tre che rappresenta la sua posizione all'interno del gruppo d'élite del Hueco Mundo composto dai dieci Hollow più potenti.

La vera forza della ragazza si è potuta constatare grazie alle particolari abilità mostrate in Bleach le quali potranno essere nuovamente osservate dagli appassionati grazie ad un ritorno in Italia di Bleach.

