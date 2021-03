Bleach: una Nelliel adulta si mostra in un cosplay fedele di Vanity

Nonostante l'interruzione dell'anime avvenuta quasi una decennio fa e la fine del manga del 2016, il mondo di Bleach ha ancora tantissimi fan sparsi per il globo. Ciò consente ancora la produzione di tante opere collaterali come light novel e videogiochi, ma anche lavori amatoriali come fan art e naturalmente cosplay.

Abbiamo già visto la cosplayer Vanity Insanity all'opera con un cosplay di Matsumoto Rangiku, la shinigami che ha sempre accompagnato Toshiro Hitsugaya in missione. La stessa modella rimane nel mondo di Bleach con un altro cosplay, ma passando stavolta su quello che si potrebbe definire il fronte opposto.

Passando da shinigami ad arrancar, vediamo un cosplay di Nelliel Tu Odelschwanck nella sua versione adulta, quella originaria del personaggio prima che venisse attirata in trappola da Nnoitra e Szayelaporro. In basso possiamo vedere il set di quattro foto con questo cosplay di Nel che dimostra una grande attenzione nella realizzazione del costume verdino ma anche nel teschio sulla testa e nel trucco facciale. Tanti dettagli che rendono questo un cosplay fedele di Nelliel Tu Odelschwanck.

Il personaggio potremo rivederlo sia con l'anime in arrivo nel 2021 che concluderà la storia sia con il doppiaggio del primo anime di Bleach in arrivo in Italia con Dynit.