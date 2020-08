Bleach: Nelliel Tu Odelschwanck diventa italiana col cosplay sexy di Giada Robin

Di cosplayer ormai ce ne sono tanti, sia maschi che femmine, in un fenomeno che abbraccia tutto il mondo. Capita spesso di vedere amatori di vari anime e manga, ma anche comics e altri prodotti, alle fiere con travestimenti colorati e anche difficili da realizzare. Poi ci sono anche coloro che lo fanno per professione, come Giada Robin.

La ragazza ha recentemente stretto una partnership anche con Planet Manga per la pubblicizzazione di Magical Girl Howling Moon con un cosplay. Con questo ruolo che inizia ad affermarsi anche in Italia, Giada Robin è sicuramente tra le modelle che sono più amate e apprezzate. Continua quindi a proporre i propri cosplay sulla sua pagina Instagram, e recentemente ha deciso di dedicarsi al mondo di Bleach.

Il brand di Tite Kubo e Shueisha tornerà tra alcuni mesi con il nuovo anime dedicato alla Guerra Millenaria, tanto atteso dai fan. Per questo i fan di Bleach stanno festeggiando questo ritorno con fan art e travestimenti dedicati. Entra quindi in gioco anche Giada Robin che ha pubblicato nelle scorse ore il cosplay di Nelliel Tu Odelschwanck, l'ex espada diventata poi amica di Ichigo dopo essere regredita nella forma di una bambina a causa di alcune macchinazioni. In basso potete osservare le tre pose di questa Nelliel tutta italiana.