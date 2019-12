Bleach non parteciperà al Jump Festa 2020, nessun anime in arrivo?

Nell'ultimo periodo, le voci risalenti a un fantomatico progetto legato al franchise di Bleach avevano riaperto le speranze di rivedere sul piccolo schermo l'attesissima nuova stagione dell'anime. Tuttavia, l'annuncio pare non essere ancora così prossimo come preventivato dai rumors. O c'è dell'altro?

Nonostante il freddo silenzio in merito all'agognato seguito della trasposizione televisiva del manga di Tite Kubo, ormai concluso da diverso tempo, Bleach continua a racimolare importanti vendite. E sono proprio questi imponenti dati a suggestionare le possibilità che l'anime prima o poi torni a vedere nuovamente la luce. Il franchise è una gallina dalle uova d'oro, un brand florido e conosciuto anche in occidente, motivo che potrebbe far gola alle compagnie.

Ad ogni modo, Studio Pierrot, la compagnia che si è occupata dell'adattamento del manga sin dal suo debutto, ha rivelato che Bleach non farà parte della line-up dell'azienda per il Jump Festa 2020, come potete ben vedere dal calendario in calce alla notizia. Se ciò esclude la possibilità che il sequel venga annunciato nella fiera nipponica, non è del tutto sepolta speranza di poter rivedere l'anime nei prossimi anni. Infatti, è possibile che i diritti dell'opera siano passati a un altro studio di animazione, evento non poi così raro nel settore, seppur non sia per nulla semplice prendere il testimone di un titolo tanto longevo. E ciò, inoltre, potrebbe anche giustificare il silenzio legato al franchise negli ultimi anni.

Non ci resta che attendere eventuali novità in merito, nella speranza che voci di corridoio più consistenti alimentino le possibilità di rivedere la serie di Bleach. E voi, invece, pensate che tornerà l'anime prima o poi? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a questo particolare easter egg celato da Studio Pierrot.