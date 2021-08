Bleach: non un semplice capitolo ma un intero volume? La storia di Ichigo continua

Bleach si è concluso nel 2016 su Weekly Shonen Jump dopo una serializzazione durata più di un decennio, con Tite Kubo che si è poi concentrato negli anni successivi sul mondo di Burn the Witch. Non è stata accantonata però l'idea di shinigami e hollow, con un progetto animato in arrivo. Ma adesso anche il manga sta per fare il suo ritorno.

Weekly Shonen Jump ha annunciato il ritorno di Bleach con un capitolo speciale di oltre 70 pagine. Un oneshot unico per continuare la storia di Ichigo Kurosaki e festeggiare il ventesimo anniversario del manga, nato proprio a luglio 2001. Eppure i primi spoiler sembrano contraddire le prime indicazioni da parte della rivista.

Nelle scorse ore sono state infatti leakate nuove pagine dal prossimo numero di Weekly Shonen Jump che uscirà ufficialmente la prossima settimana. Il capitolo celebrativo di Bleach sembra infatti solo il primo di una nuova breve serie. Secondo i primi spoiler e leak, ci saranno altri capitoli di Bleach, forse altri tre. Considerate le nuove metodologie di lavoro di Kubo, è possibile che il mangaka voglia preparare un volume intero, una sorta di Bleach numero 75.

Per ora non sono state rivelate le date di uscita dei prossimi capitoli di Bleach ma sarà interessante rivedere Ichigo e gli shinigami in azione.