Bleach: un noto designer dell'anime realizza una splendida fan art di Venom

A quanto pare Masashi Kudo, noto designer in forza allo Studio Pierrot che ha partecipato all'adattamento anime di Bleach, piacciono moltissimo i fumetti occidentali. In passato ha realizzato molti sketch e fan art dedicati a personaggi Marvel Comics e DC Comics e anche stavolta non è stato da meno: ammiriamo uno spettacolare Venom.

L'artista ha condiviso il disegno sul proprio account Twitter, com'è ormai prassi per lui e per molti altri colleghi che vogliono diffondere i propri lavori con la fanbase che li segue appassionatamente. Il noto anti-eroe della Marvel, che recentemente ha esordito in uno standalone per il grande schermo con Tom Hardy a interpretare Eddie Brock, è stato rappresentato dal maestro in maniera a dir poco egregia.

Davvero notevole, infatti, sia il disegno che la colorazione dell'artwork: ennesima dimostrazione di bravura da parte di Masashi Kudo, che riesce sempre a realizzare personaggi così diversi dal tratto orientale pur mettendoci il suo stile. Interessante notare, inoltre, come il Venom rappresentato dall'artista di Bleach sia chiaramente ispirato a quello cinematografico, poiché l'iconico ragno bianco sul petto che solitamente vediamo nei fumetti viene sostituito dalle stesse venature chiare che presenta la versione per il grande schermo.

Che Masashi Kudo abbia visto lo standalone di Venom e ne sia rimasto così folgorato da volerlo disegnare a suo modo?