Bleach: novità sulla parte 2 della nuova stagione a breve, ecco quando

Bleach: Thousand-Year Blood War è il titolo della nuova stagione dell'adattamento anime del manga di Tite Kubo che sta coprendo l'ultimo arco narrativo della cosiddetta 'Saga della Guerra Millenaria'. Studio Pierrot, per trasporre al meglio questa parte della storia, ha suddiviso il sequel in più cour.

Per chi non lo sapesse, infatti, la nuova stagione di Bleach si comporrà di un totale di 52 episodi, un numero adeguato per trasporre senza troppi tagli la saga conclusiva del capolavoro di Kubo sensei. La prima tranche di puntate e già andata in onda mentre la seconda è prevista al debutto nella stagione estiva.

Dai primi rumors e dalle parole dello staff, tra cui dello stesso autore del manga originale, anche il secondo cour dovrebbe far parlare di sé per un'ottima cura sul fronte tecnico. Ad ogni modo, maggiori novità a riguardo sono previste a brevissimo, per la precisione alla prossima settimana quando su Weekly Shonen Jump la produzione svelerà inedite informazioni.

Non sappiamo ancora di quali dettagli verremo a conoscenza, magari di una inedite key visual promozionale. In ogni caso, vi suggeriamo di continuare a seguirci per non perdervi alcun aggiornamento sulla parte 2 di Bleach: Thousand-Year Blood War.