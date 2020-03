Bleach: novità in arrivo per l'anime questa settimana su Weekly Shonen Jump

Nonostante il difficile periodo, l'annuncio del ritorno dell'anime di Bleach ha ridato un po' di entusiasmo alla community legata all'animazione nipponica di tutto il mondo. Attualmente, sono poche le informazioni in merito alla nuova stagione televisiva tratta dal manga di Tite Kubo, ma pare che le cose stiano per cambiare.

Nello scorso numero di Weekly Shonen Jump, infatti, la rivista ha annunciato l'arrivo di ulteriori novità in merito al futuro dell'anime con l'uscita del magazine di lunedì prossimo. Come al solito, è possibile che scopriremo il contenuto delle informazioni qualche giorno prima, probabilmente già in prossimità delle giornate di mercoledì e giovedì, insieme ai primi leak di Jump. Vi suggeriamo, dunque, di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi nessuna novità sul ritorno di Bleach.

Recentemente, inoltre, il profilo Twitter ufficiale di Tite Kubo è stato rinominato in "Kubo & Staff", sintomo che probabilmente il coinvolgimento dell'autore nella produzione della serie sia più insistente del previsto, nonostante il lavoro sia stato affidato a Studio Pierrot. Ad ogni modo, quasi certamente, non vedremo la nuova stagione prima del 2021 dati i diversi progetti a lungo termine attualmente in lavorazione presso lo studio di animazione, tra cui Black Clover e Boruto: Naruto Next Generations.

E voi, invece, quali novità credete saranno rivelate nella prossima uscita di Weekly Shonen Jump? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto.