Bleach, novità sul ritorno dell'anime settimana prossima su Shonen Jump

Il ritorno di Bleach con la nuova ed attesissima stagione sta per avverarsi. Appena una manciata di mesi separano i fan dalla Saga delle Guerra Millenaria, l'ultima grande tranche di episodi che concluderà di fatto, salvo sorprese, sul fronte televisivo le avventure di Ichigo e Rukia.

La produzione ha rivelato informazioni col contagocce in merito all'anime di Bleach, tuttavia recentemente le novità a riguardo stanno via via incrementando. A tal proposito, secondo recenti indiscrezioni, la Saga della Guerra Millenaria arriverà in esclusiva su Diney+, seppur il servizio di streaming on-demand non abbia ancora confermato ufficialmente i report.

Ad ogni modo, il silenzio sembra destinato a interrompersi a breve dal momento che il nuovo numero di Weekly Shonen Jump, il magazine di punta di Shueisha dove per anni è stato serializzato il manga omonimo, ha annunciato novità sulla serie televisiva prossima settimana con la 39esima uscita della rivista. Non sono stati forniti dettagli su cosa aspettarci, tuttavia vi consigliamo di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi alcun aggiornamento a riguardo.

Secondo voi, invece, cosa riguarderà il nuovo annuncio, magari la conferma del coinvolgimento di Disney+? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio qua sotto.