Bleach, novità sulla nuova stagione all'Anime Expo: nuovo trailer in vista?

Sin dall'annuncio della nuova stagione di Bleach ormai oltre 2 anni fa, Studio Pierrot è stato sempre ben attento a rivelare informazioni sull'attesissimo sequel dell'anime. Ad ogni modo, questo silenzio terminerà a breve dal momento che il franchise sarà ospite all'Anime EXPO con un panel dedicato.

L'evento in questione è uno dei più importanti a tema anime e manga del Sol Levante, una vetrina ideale per assistere a nuovi annunci e alle ultime novità sulle produzioni in corso. Con l'avvicinarsi dell'uscita della Saga della Guerra Millenaria, attesa come ricordiamo al debutto nella stagione autunnale, lo staff vuole accelerare il ritmo della campagna promozionale.

Durante l'Anime Expo, per la precisione il prossimo 2 luglio, si terrà un panel dedicato interamente a Bleach dove verranno rivelate nuove informazioni sulla serie televisiva. In quella data, dunque, è presumibile aspettarsi la messa in onda del secondo trailer ufficiale per apprezzare maggiormente la bontà tecnica di questa nuova tranche di episodi.

Non ci resta dunque che attendere qualche settimana per conoscere maggiori dettagli sul ritorno dell'adattamento anime del manga di Tite Kubo. Prima di salutarvi, avete dato un'occhiata agli ultimi rumors che vedono il coinvolgimento di Disney +?