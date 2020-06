Bleach: la nuova stagione dell'anime sarà sottoposta a censura?

Bleach è un'opera a cui i fan sono molto legati, non soltanto per via di una popolarità che ha contraddistinto il manga nei tempi d'oro di Weekly Shonen Jump, ma anche e soprattutto grazie all'ambientazione peculiare immaginata da Tite Kubo. Lo stesso sensei, inoltre, non ha mai avuto timore di mostrare i lati più crudi dei combattimenti.

Ad ogni modo, con il recente annuncio dell'adattamento animato della Saga della Guerra Millenaria, arco narrativo mai trasposto in anime, i fan hanno iniziato a speculare in merito alla possibilità che la nuova stagione possa essere censurata. Durante i primi episodi dell'anime, Studio Pierrot non mostrò alcuna preoccupazione nel mostrare al pubblico scene anche piuttosto cruenti, come Hitsugaya tagliato in due da Aizen.

Con il passare del tempo, e la crescente popolarità dell'anime, l'emittente televisiva costrinse la compagnia a rendere meno violente determinate scene, andando a incrementare sensibilmente la quantità di censure fino a sostituire del tutto la perdita di un arto con una becera ferita. Ciò, inoltre, era determinato dall'orario di trasmissione di Bleach, ovvero il martedì alle 17 in punto, orario in cui i bambini tornavano da scuola e accendevano la televisione. Nel mondo dell'animazione, per evitare di ricorrere in censure, i comitati si organizzano con le emittenti per mandare in onda gli episodi negli slot notturni, lo stesso di Gintama e de L'Attacco dei Giganti.

Dalle indiscrezioni, sappiamo che la nuova stagione di Bleach sarà sempre curata da Studio Pierrot che, visti i precedenti, tenterà comunque di collocare la serie in uno slot pomeridiano, come accade sia con Boruto: Naruto Next Generations che con Black Clover. Pertanto, se ciò venisse confermato, possiamo aspettarci che la saga della Guerra Millenaria -che tra l'altro è un arco narrativo particolarmente brutale- sarà censurato. E voi, invece, cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.