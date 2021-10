Bleach, nuove locandine ufficiali per l'evento che si terrà a dicembre

Tardano ad arrivare le ultime novità sulla nuova stagione di Bleach, annunciata ormai ben oltre un anno fa, e che proseguirà sul piccolo schermo le avventure di Ichigo nella saga conclusiva della Guerra Millenaria ancora sprovvista di un adattamento. Ma quando avremo novità sui prossimi episodi?

Nei giorni scorsi è rimbalzata la notizia dell'apertura del nuovo dominio di Bleach, fenomeno che tendenzialmente anticipa l'arrivo di importanti novità in merito ad una produzione. Nel caso della trasposizione del manga di Tite Kubo, tuttavia, aggiornamenti a riguardo mancano da diversi mesi, motivo per cui le attenzioni di tutta la community sono incentrate alla "Bleach Exhibition" che si terrà tra il mese di dicembre e gennaio.

Durante l'evento, infatti, sono attese novità sulla nuova stagione dell'anime come un trailer promozionale e un'eventuale data d'uscita. A tal proposito, tra i canali social di Tite Kubo e della manifestazione sono trapelate nuove locandine promo ufficiali per sponsorizzare l'evento che tutti i fan della saga attendono di scoprire. Ad ogni modo, potete dare un'occhiata a queste inedite key visual in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa vi aspettate dalla Bleach Exhibition che si terrà dal 18 dicembre al 16 gennaio? Fatecelo sapere, come di conuseto, con un commento qua sotto.