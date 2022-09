Bleach e le nuove musiche: ci saranno due compositori di livello assoluto

Il successo dell'anime di Bleach negli anni 2000 e 2010 è dovuto a un mix di fattori. Da una parte c'è un gruppo di personaggi che funziona bene, capaci di mettere in piedi trame e sottotrame belle da seguire. Da un'altra c'è la frenesia degli scontri, le tante battaglie che lo hanno reso uno dei battle shonen più seguiti di sempre.

E poi c'è da non dimenticare anche il campo musicale. Le OST di Bleach sono di livello assoluto e il loro utilizzo nelle fasi più concitate è indimenticabile: come scordarsi di Stand Up Be Strong, di Quincy's Craft e tantissime altre. Questi nomi - e soprattutto le sinfonie - sono merito di Shiro Sagisu, uno dei compositori più noti del panorama nipponico. Si occuperà lui stesso delle OST di Bleach: Thousand Year Blood War?

No, o meglio non da solo. Il nuovo anime di Bleach vedrà Shiro Sagisu in compagnia di Hiroyuki Sawano, altro nome che contrassegna il meglio del meglio. Sawano è diventato famosissimo negli ultimi anni, oltre che per i propri progetti personali, soprattutto per la collaborazione con le prime tre stagioni de L'Attacco dei Giganti a firma WIT Studio. Si tratta quindi di due nomi di grande spessore che mettono un sigillo di garanzia su uno degli aspetti di Bleach: Thousand Year Blood War.