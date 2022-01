Bleach, le nuove puntate arrivano su Prime Video: disponibili le stagioni 6 e 7

Forse complice la nuova stagione dell'anime in arrivo ad ottobre, finalmente in Italia è tornato l'interesse per il franchise di Bleach, uno dei titoli dell'animazione giapponese più popolari in termini del target shonen. Il gioiellino di Tite Kubo, infatti, fu all'epoca uno dei capisaldi di Shonen Jump insieme a Naruto e ONE PIECE.

Abbiamo già avuto un assaggio della nuova stagione di Bleach grazie al primo trailer rilasciato in occasione del Jump Festa 2022, evento nel quale Shueisha ha voluto mostrare la forza del comparto tecnico messo in campo da Studio Pierrot nell'adattamento dell'ultimo arco narrativo del manga. Le aspettative dei fan sono alle stelle per la nuova tranche di episodi attesa al debutto nella stagione autunnale, ma anche in Italia la saga ha ripreso a far parlare di sé.

L'editore Dynit, infatti, ha iniziato a portare su Amazon Prime Video l'intera produzione televisiva di Bleach andando a sottotitolare tutte le stagioni prodotte per la trasposizione. In mattinata, inoltre, il distributore ha segnalato l'uscita sul celebre portale streaming di due stagioni dell'anime, la 6 e la 7, per un totale di ben 42 episodi da vedere tutti d'un fiato.

La saga degli Arrancar entrerà nel pieno del suo corso in queste nuove puntate. E voi, invece, state recuperando l'anime di Bleach sottotitolato in italiano? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.