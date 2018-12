Bleach: il nuovo artbook ci mostra un'illustrazione inedita dello Shikai di Ichigo

Nelle scorse ore è arrivato sul mercato il nuovo poderoso artbook che Tite Kubo ha dedicato al suo capolavoro, Bleach. Tra le tante illustrazioni, ci sono alcune che mostrano dettagli di grande interesse per i fan della serie, come ad esempio lo Shikai di Ichigo.

La conclusione di Bleach ha portato sì al termine i punti più importanti, ma ci sono molti dettagli che gli appassionati avrebbero molto apprezzato di poter vedere disegnati dalla mano dell'autore Tite Kubo. Ma non tutto è perduto, dato che, grazie alla pubblicazione del monumentale artbook Bleach Jet, i fan hanno potuto mettere le mani su molte informazioni inedite.

Il libro infatti comprende una miriade di illustrazioni, schizzi e disegni preparatori, relativi agli oltre quindici anni di serializzazione di Bleach. Alcune di queste, ci mostrano anche dei dettagli inediti. Un esempio è quello riportato dall'immagine riportata in calce alla notizia.

L'immagine ci mostra uno Shikai differente rispetto a quello che siamo abituati a conoscere quando si parla del protagonista Ichigo. Come potete vedere, l'art work ci mostra un Ichigo in delle vesti differenti: l'armatura ha due spalliere che proteggono la parte superiore del corpo, e la stessa tunica ha dei dettagli leggermente mutati rispetto al classico aspetto del protagonista.

Ma la parte più succulenta è quella che riguarda l'arma del combattente dai capelli arancioni, che in questa illustrazione è in una sua versione poco approfondita all'interno del manga: la sua leggendaria Zanpakuto si presenta infatti nella forma vista solo nel finale dell'opera, con la spada che appare leggermente più corta e più scura dell'originale. La stesso fodero della lama, di colore nero, avvolto in bende bianche, è simile ma non identico a quella che abbiamo potuto ammirare in Bleach nella maggioranza della sua serializzazione.

Quale delle versioni del primo potenziamento della Zanpakuto di Ichigo preferite? L'illustrazione in questo artbook di Bleach vi piace?

Bleach è un manga scritto e disegnato da Tite Kubo. L'opera è stata pubblicato in Giappone sulla rivista Weekly Shōnen Jump dal 7 agosto 2001 al 22 agosto 2016, per un totale di 686 capitoli settimanali, che la casa editrice Shūeisha ha poi raccolto in 74 volumi tankōbon. Dal manga è stata tratta una serie televisiva anime, prodotta dalla Pierrot per la regia generale di Noriyuki Abe. La trasmissione è incominciata il 5 ottobre 2004 su TV Tokyo e la conclusione è avvenuta il 27 marzo 2012, per un totale di 366 episodi, raggruppati in 16 stagioni televisive.