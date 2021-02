Bleach: un nuovo artwork celebra l'uscita di una linea di vestiti a tema Soul Society

Nel 2021 festeggeremo il ventesimo anniversario dell’inizio della pubblicazione di Bleach su Weekly Shonen Jump, il manga che è diventato uno degli shonen più popolari di sempre. I fan stanno aspettando di vedere quali sorprese a tema ci saranno durante l’anno.

Un grande evento di moda ci ha regalato un artwork di Ichigo Kurosaki e la sua compagnia. Lo scorso anno abbiamo visto l’uscita della nuova serie spin-off di Tite Kubo, Burn The Witch, che ha ricevuto anche un adattamento animato, e i fan sperano che accadrà lo stesso anche per l’arco della Thousand-Year Blood War Arc.

Bleach in realtà si è concluso anni fa, mettendo fine alla storia di Ichigo e della Soul Society. Anche se il finale ha lasciato molti fan sbigottiti, alcuni continuano a credere che Bleach non abbia ricevuto un degno finale, ma una cosa è certa: i fan sono ancora molto affezionati a Bleach. Il franchise deve ancora confermare quando uscirà la serie, ma quest'anno ci sono molte ragioni per credere che presto riceveremo annunci riguardanti Ichigo e i suoi compagni spadaccini che faranno il loro grande ritorno nel mondo degli anime.

Lo Studio Pierrot, lo studio responsabile di Bleach, ha condiviso su Twitter la collaborazione tra Bleach e Tokyo Girls Collection che permetterà ai fan di vestirsi come la Soul Society nella loro vita quotidiana!

Il franchise creato da Tite Kubo ha colto l'occasione per far sfoggiare ai suoi personaggi in abiti piuttosto unici. Questa collaborazione speciale è attualmente in fase di preordine, dando ai fan l'opportunità di indossare abiti progettati appositamente per la popolare serie Shonen.

Questa notizia cade a fagiolo, dopo l'annuncio di Dynit dell'arrivo di Bleach in italiano su Amazon Prime Video è arrivato il momento di prepararsi al rewatch!