Bleach: nuovo inedito design per Ichigo e Byakuya, ci saranno cambiamenti nell'anime?

Non è una novità che Tite Kubo non sia riuscito a concludere come voleva Bleach, affrettando la battaglia finale e accennando una conclusione che non ha poi accontentato tutto il pubblico dedito alla sua opera. Che il nuovo anime sia l'occasione ideale per sistemare le questioni narrative rimaste in sospeso?

La saga della Guerra Millenaria, infatti, è l'arco narrativo più ambizioso e controverso dell'intero manga, fortemente compromesso dalla fretta editoriale e dall'incapacità del sensei di gestire al meglio le tempistiche della narrazione. Proprio per questo, dunque, la nuova stagione di Bleach suona come la migliore occasione per Kubo e lo studio di apportare quelle modifiche mai manifestate nel manga originale.

Come se ciò non bastasse, in occasione del 5° anniversario di Bleach: Brave Souls, il videogioco mobile inerente al franchise, sono stati presentati due nuovi character design per Ichigo e Byakuya che lasciano trasparire due altrettanti nuovi potenziamenti. Nonostante non siano stati chiariti i termini dei power-up, i fan hanno speculato in merito all'apice del Bankai del Capitano della Sesta Divisione nonché alla forma finale del Fullbring di Kurosaki, quest'ultimo tra l'altro reinterpretato con i capelli neri. Resta doveroso ricordare, tuttavia, che i due design sono immaginati da Klab sotto la supervisione e il consenso dello stesso Tite Kubo.

E voi, invece, cosa ne pensate di questi presunti nuovi poteri, saranno aggiunti alla nuova stagione? Diteci la vostra opinione a riguardo nello spazio riservato ai commenti qua sotto.