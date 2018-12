Bleach: il nuovo omaggio di Masashi Kudo stavolta va a Spider-Man: Un nuovo universo

Tutti, nel corso degli ultimi mesi, abbiamo apprezzato Masashi Kudo, artista che ha lavorato all'anime di Bleach. Il disegnatore ama cimentarsi nell'illustrare personaggi appartenenti al mondo della cultura pop occidentale, e ovviamente un film come Spider-Man: Un nuovo universo non poteva passare inosservato ai suoi occhi.

Il designer ha infatti pubblicato, come sempre sul proprio account Twitter, uno splendido artwork dedicato al recente film di animazione prodotto dalla Sony in collaborazione con Marvel. Il disegno rappresenta il protagonista, Miles Morales, con indosso il costume che il giovane è destinato a portare nei panni del nuovo Uomo Ragno dopo le vicende della pellicola.

Al suo fianco c'è Spider-Gwen, personaggio che ha spopolato nei fumetti Marvel degli ultimi anni e che figura tra i co-protagonisti di Into the Spider-Verse: la giovane ragazza-ragno proviene da un altro universo, così come Spider-Noir, Peni Parker, Spider-Ham e Peter B. Parker, lo Spider-Man maturo destinato a insegnare a Miles come essere un arrampicamuri.

L'illustrazione è impreziosita anche da un'ottima colorazione che tende ai cromatismi scuri, essendo i soggetti rappresentati durante un volo notturno. A voi è piaciuto Spider-Man: Un nuovo universo? Intanto, intorno al franchise di Bleach, sembrano girare numerosi rumor: un recente leak vorrebbe l'ennesimo annuncio legato all'opera di Tite Kubo come imminente.