Bleach: ecco un nuovo trailer dell'adattamento fan made della Guerra dei Mille Anni

Bleach è stato uno dei colossi di Weekly Shonen Jump fino a qualche anno fa, e la sua brusca conclusione ha lasciato l'amaro in bocca a molti fan, che perlomeno vorrebbero vedere in forma animata gli ultimi eventi dell'opera. Le battute finali del manga sono state aspramente criticate, ma un ambizioso team di appassionati sta cercando di trasporle.

Grazie a un progetto fan made La Guerra dei Mille Anni sta ricevendo un adattamento davvero lodevole, ed è appena uscito un nuovo trailer che anticipa il rilascio della seconda parte. Ultimamente sono emerse delle sensazioni positive riguardo al ritorno dell'anime di Bleach, tuttavia per ora nulla è certo e quindi non bisogna dare troppo credito all'indiscrezione.

La nascita di questo adattamento è opera di Retro Ryno, che grazie al suo lavoro ha accumulato tantissimo seguito su Youtube, e ora i fan non vedono l'ora di osservare il miglioramento della produzione nel secondo episodio, che dal trailer sembra piuttosto evidente.

La prima puntata di questo progetto è stata rilasciata a Novembre, e il talento del team creativo era già sotto gli occhi di tutti, ma ora arriverà la prova del nove con la messa in scena di alcune battaglie molto importanti della saga.

Il teaser ci anticipa il primo grande scontro della saga, in cui Ichigo affronta Asguiaro Ebern, che in un primo momento sembra essere un Arrancar per poi rivelarsi più avanti abile nel controllo dei Quincy. Da li l'arco prende una svolta action e siamo curiosi di vedere come Retro Ryno approccerà il tutto.

Inoltre il doppiaggio inglese di Johnny Yong Bosch, la voce di Ichigo nell'originale adattamento, impreziosisce ancora di più il lavoro del team. Sapevate che Toishiro Itsugaya sta per ottenere un Nendoroid?