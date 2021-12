Bleach, Oda prende in giro Kubo e gli augura il meglio per il ritorno della serie

Mentre ONE PIECE di Eiichiro Oda è proseguito ininterrottamente sia come manga che come anime per decenni, lo stesso non si può dire per Bleach di Tite Kubo, che si è concluso sia sulle pagine di Weekly Shonen Jump che nel suo anime.

Ma, con l'anime di Bleach pronto a fare il grande ritorno con l'adattamento anime del Thousand-Year Blood War Arc, il creatore di ONE PIECE, Eiichiro Oda, ha avuto qualche parola da dire sul ritorno della Soul Society, con una presunta rivalità tra i due creatori che sembra essere ancora fresca nella mente del mangaka.

In una recente intervista, Oda ha lasciato alcune dichiarazioni su Bleach e su Tite Kubo in particolare, facendo menzione della rivalità tra due dei creatori dei fantomatici Big Three shonen che si sono ormai fatti un nome da tempo nel mondo di anime e manga:

"Anni fa, Kubo annunciò pubblicamente alla radio: 'Odio Oda'. Volete sapere se ho del rancore verso Kubo? Sì, ce ne ho! Detto questo, la sua intera dichiarazione non mi è sembrata particolarmente scortese. In realtà, non mi dispiace Kubo considerando la sua audacia nell'aver fatto una dichiarazione del genere pubblicamente. LOL"

Eiichiro ha poi colto l'occasione per lodare Tite Kubo, riconoscendo il duro lavoro che il mangaka ha riversato in Bleach nel corso degli anni nel raccontare la storia di Ichigo Kurosaki e della Soul Society:

"Ricordo il debutto manga di Kubo, dato che abbiamo circa la stessa età. Ho pensato: 'Wow, questo nuovo mangaka ha buone capacità di disegno. Anche la sua idea è buona. I suoi disegni ci dicono eloquentemente che è un ragazzo piuttosto sicuro di sé'. Ora che mi ha menzionato in quel modo, annuncio qui con il 100% di sicurezza che qualcuno come Kubo è un super lavoratore competitivo. Sono sicuro che ora ti senti in imbarazzo, Tite Kubo. LOL

Sei un grande lavoratore! Congratulazioni per il ventesimo anniversario di Bleach! Andiamo a bere qualcosa insieme nel prossimo futuro".

Mentre ONE PIECE potrebbe concludersi entro i prossimi cinque anni, il recente ritorno di Bleach sulle pagine di Weekly Shonen Jump attraverso il suo speciale one-shot potrebbe suggerire altre storie a venire per la Soul Society in futuro.

Cosa ne pensate dell'esilarante rapporto tra Oda e Kubo? Pensate che vedremo mai un crossover ufficiale tra questi due franchise shonen? Fatecelo pure sapere nei commenti qui sotto.