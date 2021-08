Bleach, dal oneshot emerge un grosso dilemma su Kazui Kurosaki: un potere infernale?

Weekly Shonen Jump portò a compimento la storia di Tite Kubo con Bleach nel 2016. Il mangaka decise di optare per un classico timeskip nei capitoli finali, presentando il protagonista Ichigo adulto. Come succede in questi casi, Ichigo è diventato padre di Kazui, avuto insieme a Inoue Orihime. Ma c'è sempre stato qualche enigma sul piccolo Kazui.

Il oneshot della saga dell'Inferno di Bleach non ha di certo risposto alle tante domande che circolavano sul ragazzino. Anzi, ha fatto in modo da inserirne tante altre. Ricordiamo il finale di Bleach, con il ragazzino che sembra avere un effetto importante sulle rimanenze del potere di Yhwach. Bastò un solo tocco per far sparire tutto.

Nell'odierno capitolo speciale di Bleach invece Kazui è stato visto in compagnia di uno spirito. Quest'ultimo viene portato in un luogo particolare nei pressi di un tempio, dove il giovane Kazui apre un portale verso un luogo sconosciuto e forse neanche mai visto prima. Lì, come spiega Kazui, lo spirito potrà unirsi ad altre anime per non rimanere più da solo.

Considerato l'andamento del capitolo e, soprattutto, il suo finale sembra chiaro che Kazui Kurosaki sia strettamente legato all'Inferno con un potere che nessuno ha mai avuto prima. Come spiegherà Kubo nella prossima saga di Bleach questo legame tra l'altro mondo e il giovane figlio di Ichigo?