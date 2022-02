Bleach: l'origine della Soul Society e l'importanza del Gotei 13 nelle rivelazioni di Kubo

Aspettando il ritorno di Bleach con l’adattamento animato della Guerra Millenaria, l’opera di Tite Kubo è tornata al centro dell’attenzione dei fan nel corso dell’ultimo anno. Lo stesso autore ha tenuto una sessione di Q&A dove sono emersi importanti dettagli riguardo l’origine della Soul Society.

Per quanto la Guerra Millenaria è considerata l’effettiva conclusione del manga, il nuovo capitolo pubblicato ad agosto 2021, per celebrare i 20 anni dalla pubblicazione su Weekly Shonen Jump, ha segnato l’inizio di una nuova saga che potrebbe andare ad approfondire alcuni elementi del world building di Bleach. Prima di volgere però l’attenzione al futuro, una domanda piuttosto interessante ha riportato Kubo alle origini della storia e della Soul Society.

Sappiamo che gli Shinigami sono nati per distruggere gli Hollow, ma stando a quanto specificato dall’autore “il loro ruolo non era ben definito fino alla creazione del Gotei 13”, la principale divisione militare della società. Considerata la rilevanza del Gotei nel corso della narrazione risulta plausibile anche la sua importanza per delineare i veri obiettivi della Soul Society, e magari in futuro possiamo aspettarci ulteriori rivelazioni da parte di Kubo.

