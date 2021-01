Bleach: quali sono le particolari tecniche di combattimento dei potenti Quincy?

Nella serie creata da Tite Kubo, Bleach, i poteri spiritici definiscono un lato essenzialmente dei combattimenti, sia che riguardi le abilità degli Shinigami, sia gli attacchi dei mostruosi Hollow. Normalmente gli Shinigami usano le loro Zanpakuto personali per purificare gli Hollow, i quali vengono invece distrutti per sempre dai Quincy.

Chiamati anche Monaci della Distruzione, i Quincy sono esseri umani capaci di maneggiare armi estremamente potenti, che consentono loro di cacciare e uccidere definitivamente gli Hollow, azioni che li rendono in qualche modo rivali degli Shinigami, guidati da obiettivi più nobili. Nonostante non possano fare affidamento sul rilascio Shikai, i Quincy hanno a loro disposizione un arsenale molto pericoloso.

Questi cacciatori di Hollow possono formare un arco spirituale, l'Heilig Bogen, da usare con frecce spirituali che riescono anche ad uccidere con un colpo il bersaglio. Naturalmente esistono delle varianti, un Quincy potrebbe far apparire un arco esteticamente diverso dagli altri, e le frecce potrebbero presentare delle impennature diverse a seconda dell'utilizzatore. I Quincy possono anche aumentare i loro poteri attraverso i guanti sanrei, come visto durante lo scontro tra Uryu e il capitano Mayuri Kurotsuchi, dopo il quale però, a causa del Letzt Stil, Uryu ha perso ogni potere.

Altro oggetto particolarmente importante nell'arsenale dei Quincy, è la Seelschneider, una spada che viene utilizzata per rendere l'energia spirituale dell'avversario in piccoli frammenti, più semplici da assorbire. Per quanto riguarda le abilità i Quincy possono muoversi molto rapidamente sul campo di battaglia grazie ad un disco composto di energia spirituale, risultato della tecnica Hirenkyaku.

Un altro espediente, utilizzato raramente per la sua complessità, è la tecnica chiamata Ransotengai, che consiste nel creare dei filamenti di energia spirituale, che i Quincy legano al loro corpo, rendendosi praticamente delle marionette. Questa tecnica permette di controllare i movimenti anche quando si è paralizzati o esausti. Inoltre i Quincy possono incanalare la loro energia nelle vene, rendendosi momentaneamente più potenti, e riescono a rendere la loro pelle più dura e resistente grazie all'abilità Blut Vene.

Infine se questi particolari esseri umani avessero bisogno di più potere offensivo, possono usare la tecnica Licht Regen, ovvero Pioggia di Luce, che scaglia contro l'avversario centinaia di frecce di energia spirituale. Ricordiamo che Masashi Kudo ha dedicato un disegno ad Ichigo, e vi lasciamo scoprire qual è la vera forza di Uryu Ishida.