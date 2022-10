Bleach: la passione dello staff di studio Pierrot in una speciale illustration board

Bleach sta per tornare con l’anime dedicato all’ultimo grande arco narrativo, la Guerra Millenaria che porrà gli Shinigami contro i Quincy di Yhwach, pronti a distruggere la Soul Society. In attesa di scoprire novità sulla distribuzione della serie, gli artisti dello studio d’animazione Pierrot hanno firmato una splendida illustration board.

Le grandi aspettative della community mondiale, affezionata all’opera di Tite Kubo e speranzosa di vedere un prodotto di grande qualità porre fine all’avventura di Ichigo, esercitano sicuramente una grande pressione sul regista Tomohia Taguchi e sul suo team di artisti e animatori, i quali però hanno voluto celebrare l’imminente debutto dell’anime realizzando insieme l’illustration board che potete vedere in fondo alla pagina.

Il titolo della saga troneggia su Ichigo Kurosaki disegnato in rosso e circondato da messaggi e scritte che, anche grazie alle traduzioni proposte dai fan nei commenti del post, si riferiscono all’orgoglio provato per far parte della produzione, a battute interne alla serie, e alcuni sono semplicemente “no” o “Bankai”. Fateci sapere voi cosa ne pensate di questa simpatica illustration board lasciando un commento qui sotto.

Ricordiamo infine che Ichigo e i suoi amici sono stati mostrati in una nuova key visual, e vi lasciamo alla nostra guida sull'anime di Bleach.