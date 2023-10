Bleach, perché l'anime si interruppe prima della saga finale?

Principe dell'era d'oro degli shonen assieme a ONE PIECE e Naruto, Bleach ha alle spalle una storia travagliata. Per assistere al finale della serie animata, infatti, gli appassionati hanno dovuto attendere oltre dieci anni. Ma per quale motivo l'anime di Bleach s'interruppe prima della saga finale?

La trasmissione di Bleach comincia il 5 ottobre del 2004 a opera di Studio Pierrot. La serie è andata avanti fino al 27 marzo 2012, per un totale di 16 stagioni e 366 episodi. Di questi, tuttavia, più di 160 sono filler che non adattano gli avvenimenti del manga.

Abbiamo detto che l'anime è stato portato avanti fino al 2012. Per vedere l'episodio 367 abbiamo dovuto infatti aspettare un decennio. È nell'ottobre del 2022 che Ichigo ha fatto il suo ritorno in Bleach: Thousand-Year Blood War, un nuovo anime che va ad adattare gli eventi della saga finale del manga di Tite Kubo. In attesa della terza parte di Bleach: Thousand-Year Blood War in arrivo nel 2024, scopriamo il motivo che ha portato a questa interruzione prolungata.

Sebbene sia uno dei Big 3 di Shonen Jump, Bleach è stato sospeso per ben dieci anni. Il motivo ufficiale che portò Studio Pierrot a questa decisione non è mai stato svelato, ma non è difficile immaginare il perché di questa scelta.

Tornati indietro al 2012, mentre Naruto e ONE PIECE crescevano in popolarità, Bleach viveva il suo periodo più oscuro. L'autore Kubo stava avendo problemi con il finale del manga di Bleach a causa delle sue condizioni di salute precarie e lo staff dell'anime era stato costretto a cimentarsi in intere stagioni filler. Proprio a causa di ciò, la serie era in completo declino.

Dalla fine della battaglia contro Aizen, la serie anime perse completamente il suo fascino. La produzione proseguì con archi riempitivi e ridondanti che gli spettatori mal digerivano. Settimana dopo settimana gli ascolti di Bleach calavano drasticamente, così come i rating ottenuti dagli episodi e la loro qualità stessa. Dopo mesi di contenuti originali, con la fine del The Lost Substitute Shinigami Arc , Studio Pierrot giunse alla triste e drastica decisione di sospendere l'anime di Bleach a tempo indeterminato. Solamente dopo 10 anni Bleach sta ottenendo giustizia con un anime spettacolare e coinvolgente.