Bleach: perché Ichigo assume quella forma quando combatte con Aizen?

Le fasi finali dello scontro con Aizen in Bleach sono state caratterizzate da non poca epicità. Il ritorno di Ichigo sul campo di battaglia con una forza senza precedenti, infatti, ha ribaltato l'esito dello scontro. Nonostante il power-up, il protagonista si è dovuto servire di una tecnica speciale che ha cambiato il suo aspetto.

Capelli neri e occhi rossi, questa è la metamorfosi che avviene nel protagonista che per un attimo cambia aspetto. Utilizzare Mugetsu, il suo più forte asso nella manica, ha richiesto come conseguenza la perdita di tutti i suoi poteri di shinigami, ma per quale motivo il suo aspetto è cambiato?

La risposta è contenuta nel suo legame con Ihwach. Bisogna ricordare che tutto il potere di Ichigo è trattenuto da Tensa Zangetsu che altri non è che una manifestazione da giovane del re dei quincy. Inoltre, sembra proprio che il suo Mugetsu combini insieme sia le abilità di Tensa Zangetsu che quelle di Ogihci Shirosaki, motivo per cui con l'attacco perde anche i suoi poteri quincy e, di conseguenza, la possibilità di vedere gli spiriti.

E voi, invece, siete d'accordo con questa riflessione? Ma soprattutto, vi piaceva Ichigo con i capelli neri e gli occhi rossi? Diteci che ne pensate con un commento nell'apposito box qua sotto.