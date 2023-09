Bleach: perché la scena con Orihime è stata tagliata dall'anime? Risponde l'autore

L'anime di Bleach: Thousand Year Blood War sta proseguendo con continuità, cour dopo cour. I vari episodi di questa fase hanno mostrato la risposta degli shinigami ai quincy, con molti eroi che sono tornati rinnovati dal periodo di pausa. Scontro dopo scontro, ci sono stati caduti da una parte e dall'altra.

C'è però spazio anche per il protagonista Ichigo Kurosaki, che è stato visto poco. Il ragazzo dai capelli arancioni torna in Bleach: Thousand Year Blood War, ma lo fa con i suoi amici. Immancabile la presenza di Sado Yasutora e soprattutto Inoue Orihime. La ragazza però è stata protagonista di una vicenda, con l'esclusione di una scena presente nel manga.

Nella storia originale di Tite Kubo c'è una scena con Inoue lievemente allusiva che però è stata eliminata completamente da Bleach: Thousand Year Blood War. Alcuni appassionati si sono lamentati di questa assenza, ma a rispondere ci pensa nientedimeno che l'autore del manga originale in persona, Tite Kubo, che sta seguendo l'anime.

Postato sul Klub Outside, il mangaka ha scritto che "La sequenza dopo la comparsa di Yoruichi era troppo oscena, quindi era da eliminare. [Peccato perché] ho davvero adorato l'espressione sul volto di Yoruichi mentre sgrida Ichigo". Sembra quindi che lo slot in cui viene trasmesso Bleach: Thousand Year Blood War permetta la violenza e il sangue ma non questi contenuti che sono a malapena considerabili erotici, quanto più comici.

Ci sarà comunque un ritorno dei personaggi nella terza parte di Bleach: Thousand Year Blood War.