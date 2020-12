Bleach: perché Yoruichi Shihoin ha lasciato la Soul Society?

Bleach ha come protagonista l’eroe Ichigo Kurosaki, ma non è l’unico ad avere un animo nobile. 110 anni prima infatti, una certa Yoruichi Shihoin era Capitano della squadra 2, ed era un influente comandante dei Soul Reapers.

In passato, il giovane Byakuya aveva una rivale, e questa era proprio Yoruichi Shihoin. A quel tempo Yoruichi allenava una giovane ragazza di nome Soi Fon e aveva il tempo anche di stuzzicare il giovane Kuchiki.

Le cose purtroppo presero una brutta piega. Kisuke Urahara, amico di Yoruichi, si stava cimentando nelle arti oscure, cercando un modo per rompere la barriera che separa il mondo degli Hollow da quello dei Soul Reaper.

Il tenente Sosuke Aizen aveva escogitato un piano che né Yoruichi né Kisuke avevano previsto. Aizen aveva preparato un piano insieme a Gin Ichimaru e Kaname Tosen, e Kisuke ne ha pagato le conseguenze.

Yoruichi non sopportava che fosse il suo amico Kisuke a pagare le conseguenze del tradimento di Aizen, così rinunciò alla sua carica e alla sua nobiltà per mettere l’amico al sicuro. In fondo non sarebbe riuscita a continuare ad essere un capitano sapendo che l’amico stava pagando per crimini commessi da altri.

