Bleach: il perfetto cosplay di Pingping sembra portare in vita Matsumoto

La nuova stagione di Bleach tarda ancora ad arrivare, eppure i fan non vedono l’ora di rivedere Ichigo e i suoi amici sul piccolo schermo nell’ultima saga del manga di Tite Kubo, l’arco narrativo della Guerra dei Mille Anni. Nell’attesa dell’uscita dell’anime si sono tuttavia moltiplicate le manifestazioni di creatività da parte degli appassionati.

A partire dalla giornata di ieri, Bleach è approdato su Amazon Prime Video finalmente in italiano e con una prima stagione. Dynit ha programmato l’uscita di ulteriori quattro stagioni che usciranno a cadenza mensile, un’occasione che vi consigliamo caldamente di cogliere in attesa della nuova serie animata che speriamo di vedere prima del 2021 anche se questa ipotesi suona attualmente assai improbabile.

Ad ogni modo, nel frattempo in rete si sono moltiplicate le iniziative da parte dei fan, come ad esempio il recente cosplay a cura di Pingping. La sua straordinaria interpretazione personale, che potete ammirare in calce alla notizia, ha fatto il giro del web conquistando oltre 10 mila manifestazioni di apprezzamento alla foto originale. Gli appassionati del gioiellino di Tite Kubo hanno infatti trovato in questo cosplay di Matsumoto un’incredibile somiglianza al luogotenente della decima divisione del Gotei 13.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa interpretazione a cura di Pingping, la ritenete sufficientemente simile al personaggio originale? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento in fondo alla pagina.