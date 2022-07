Bleach: tutti i personaggi apparsi nel trailer, ecco le due fazioni

Da tempo, Tite Kubo parlava dell'avvicinarsi di un trailer di Bleach: Thousand Year War. Il nuovo anime che era stato annunciato ufficialmente ormai da un paio d'anni e che non ha ancora visto la luce sulle televisioni e servizi streaming, si è palesato in un video che è servito per riportare in auge definitivamente Ichigo Kurosaki.

È il protagonista ad apparire per primo nel nuovo trailer dell'anime di Bleach, ma non è di certo il solo. C'è infatti un'intera carrellata di personaggi, alcuni già conosciuti e che sono dalla parte dei protagonisti, altri invece che andranno a comporre l'intera fazione nemica. Vediamo quali sono i personaggi rivelati nel trailer di Bleach e che quindi torneranno nel nuovo anime.

Per i protagonisti ci sono:

Ichigo Kurosaki

Rukia Kuchiki

Renji Abarai

Shigekuni Genryusai Yamamoto

Soi Fon

Shinji Hirako

Byakuya Kuchiki

Sajin Komamura

Kenpachi Zaraki

Toshiro Hitsugaya

Shunsui Kyoraku

Jushiro Ukitake

Mayuri Kurotsuchi

Retsu Unohana

Kensei Muguruma

Rojuro Otoribashi

Invece gli antagonisti sono:

Asguiaro Ebern

Quilge Opie

Bambietta Basterbine

Bazz B

Jugram Haschwalt

Yhwach

I protagonisti sono stati quindi molto messi in risalto, mentre ai quincy che faranno da antagonisti ci sarà tempo per rifarsi durante la serie. Il trailer invece si è concluso con un momento iconico di Ichigo Kurosaki che i fan del manga attendevano da tanto.