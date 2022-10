Bleach: i personaggi da tenere d'occhio durante la Guerra Millenaria

In attesa di scoprire di più su quando e dove gli appassionati italiani potranno vedere Bleach: la Guerra Millenaria nel resto del mondo la saga conclusiva delle avventure di Ichigo Kurosaki sta già facendo molto discutere, e il primo episodio si è rivelato fondamentale per l’introduzione di molti personaggi che giocheranno un ruolo decisivo.

Il ritorno di Ichigo coi poteri da Shinigami, riavuti alla fine dello scorso arco narrativo, e l’esperienza accumulata in passato è servita al protagonista per sbaragliare molti Hollow nella parte iniziale della puntata, e poi affrontare Asguiaro Ebern, Arrancar al servizio del Wandenreich. L’abilità mostrata da Ichigo è ovviamente degna di nota, e possiamo aspettarci una grande crescita sia in termini personali che di capacità per il protagonista.

Anche Uryu, Orihime e Sado hanno dimostrato di sapersela cavare contro i molti Hollow, e in particolare Ishida, andrà a ricoprire una posizione piuttosto importante nel corso della Guerra Millenaria. Asguiaro Ebern ricopre solo un ruolo marginale, ma la sua apparizione ha mostrato anche di cosa sono capaci i sottoposti di Yhwach: con un medaglione cerca infatti di prendere o distruggere il Bankai di Ichigo.

Genryusai Shigekuni Yamamoto, leader di tutte le divisioni del Gotei 13, sarà fondamentale nel corso della Guerra Millenaria, e già nel primo episodio ha dimostrato di avere serie intenzioni nel fermare il Wandenreich, attaccando direttamente gli uomini incappucciati che dichiarano guerra alla Soul Society. Per quanto non riesca a ferirli, Yamamoto rimane uno dei personaggi più forti di Bleach e possiamo aspettarci di vederlo protagonisti di scontri spettacolari.

Il Wandenreich torna dopo mille anni a dichiarare guerra alla Soul Society, e alcuni dei suoi membri, come l’élite denominata Sternritter saranno in grado di mettere in difficoltà l’intero Gotei 13. Infine, come personaggio da tenere d’occhio più degli altri, troviamo il creatore dei Quincy, Vostra Maestà Yhwach, apparso solo per pochi frame nel corso del primo episodio, ma considerato già un essere dalla potenza impressionante.