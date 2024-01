Bleach: i piani diabolici di Sosuke Aizen spiegati nel dettaglio

Pochi personaggi nell'universo di Bleach hanno determinato un'influenza così radicale sugli eventi del manga come Aizen. Pur agendo nell'ombra, l'ex Capitano della Quinta Brigata ha messo in moto ogni sviluppo del racconto, fino a portare la Soul Society, e coloro che vi dimorano, sul filo dell'implosione. Ma i suoi piani non erano così lineari.

Per comprendere allora gli obiettivi che hanno governano quella sequela di macchinazioni e prevaricazioni a cui Aizen ha votato tutto il suo cammino verso l'ascensione eterna, bisogna spostare lo sguardo ad un tempo (di gran lunga) precedente all'approdo nella Soul Society di Ichigo e dei suoi compagni. Perché se è pur vero che buona parte delle azioni perseguite dal diabolico shinigami hanno generato le loro conseguenze sugli intrecci nevralgici di cui si compone il manga di Tite Kubo, le origini di tali macchinazioni risalgono a tempi pregressi, collocati più o meno un centinaio di anni prima degli eventi correnti di Bleach.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo i motivi per cui Aizen potrebbe non avere il bankai in Bleach, il potere della Kyoga Suigetsu di manipolare la percezione della realtà di tutti coloro che hanno la sfortuna di testimoniare il rilascio della spada dello shinigami, è l'elemento stesso grazie a cui il futuro dominatore dell'Hueco Mundo ha potuto disseminare, senza essere mai scoperto, la rete di complotti e cospirazioni sotterranee deputate a soverchiare lo status quo della Soul Society, e a ricodificarlo secondo regole e linguaggi inediti. Le strategie di occultamento perseguite da Aizen gli hanno così permesso di neutralizzare le barriere genetiche che separavano gli esseri divini dagli hollow, fino a sperimentare sui suoi stessi simili i risultati delle ricerche che lo avevano impegnato a lungo nel tentativo di generare l'hogyoku.

Il primo, grande momento in cui Aizen esce “allo scoperto”, o meglio l'istante in cui testa pubblicamente i risultati dei suoi esperimenti genetici è quello relativo al processo di “hollowficazione” di massa con cui è arrivato a contaminare i corpi di diversi shinigami con gli elementi cellulari degli hollow, facendo poi ricadere le colpe dell'evento su Kisuke Urahara, l'unico scienziato in grado di comprendere la reale natura dell'esperimento, nonché i motivi che si celavano dietro il diabolico procedimento.

Ma prima ancora di essere esiliato, ecco che Urahara nasconde l'hogyoku da lui stesso concepito nel corpo di Rukia: un evento che dischiuderà, come ben sappiamo, un numero impressionante di conseguenze, e da cui poi si ramificheranno i presupposti che porteranno prima Aizen ad accelerare i tempi dell'esecuzione della ragazza, e poi lo stesso Ichigo a confrontarsi con l'eponimo villain.

Una volta ottenuto l'hogyoku, con cui Aizen attiva in Bleach il processo di evoluzione degli Arrancar ed ascende al trono dell'Hueco Mundo, tutto è pronto per la fase successiva del piano: diventare il nuovo Re delle Anime. Per perseguire l'obiettivo, lo shinigami necessita di creare l'Oken in modo da accedere al reame del Regnante, e sostituire così la divinità suprema al fine di acquisire definitivamente il diritto di dominio su tutti gli esseri divini. A questo punto rapisce Inoue per adescare gli shinigami, invade la falsa Karakura Town, e assume una forma trascendente grazie alla contaminazione con l'hogyoku, fino a sprofondare, davanti all'ostinazione di Ichigo, sotto il manto delle sue stesse aspirazioni.

Naturalmente, i piani dello shinigami non si arrestano neanche nel momento in cui viene imprigionato per l'eternità. E se nella parte 3 di Bleach: A Thousand-Year Blood War debutterà il suo bankai, ecco che gli autori dello Studio Pierrot potranno prefigurare degli sviluppi inediti per il percorso dello shinigami, i quali proprio in virtù delle (numerose) incongruenze a cui è andato incontro il manga nella sua sezione finale, potrebbero anche arrivare a sovvertire ciò che Tite Kubo ci ha fino a questo momento raccontato sul cammino dell'iconico personaggio.