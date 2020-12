Bleach: Planet Manga annuncia un cofanetto speciale per l'opera di Tite Kubo

Dopo il nostro speciale dedicato ad un personaggio di Bleach, ecco una notizia che farà felici tutti i collezionisti appassionati del manga scritto e disegnato da Tite Kubo: si tratta di un cofanetto speciale pubblicato dalla Planet Manga.

In calce alla notizia trovate l'annuncio fatto dalla casa editrice su Facebook, nel post è anche presente una foto che ci fa vedere la steelbox e tutte le sorprese contenute dentro il cofanetto speciale. Gli appassionati infatti potranno acquistare questa edizione limitata e ricevere, oltre alla steelbox in cui è presente il titolo del manga che ci racconta le avventure di Ichigo e Rukia, una cartolina esclusiva, un magnete della saga e il primo volume di Bleach con una copertina mai vista. Si tratta di un'occasione perfetta per recuperare per la prima volta il celebre manga, che ha riscosso negli anni un notevole successo e che è stato poi trasposto in una serie animata.

Per chi fosse interessato è già possibile prenotare questa nuova edizione, che sarà disponibile a partire dal prossimo 17 dicembre al costo di 19,90€. In attesa della stagione inedita dell'anime, vi segnaliamo questa notizia in cui approfondiamo la storia di Chad in Bleach, personaggio diventato in poco tempo uno dei più amati dai fan.