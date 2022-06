Bleach, il primo poster per l'anime: shinigami VS quincy per la Guerra Millenaria

Manca ancora qualche giorno all'Anime Expo 2022 dove ci sarà Bleach, con un panel dedicato. La fortunata serie di Tite Kubo, pubblicata su Weekly Shonen Jump per ben 15 anni tra il 2001 e il 2016, sta per tornare con l'anime della Guerra Millenaria, l'ultimo arco narrativo che ai tempi non fu adattato per il piccolo schermo.

Mentre i lavori di doppiaggio su Bleach vanno avanti, così da essere pronti per l'uscita dell'anime in TV e sui servizi streaming di tutto il mondo, il pubblico si prepara alle succose notizie che arriveranno a breve. La prima arriva proprio grazie a Weekly Shonen Jump, la rivista di manga che ha accolto l'opera per anni. Com'era stato già preventivato, sul magazine di casa Shueisha c'è il primo giro di informazioni sulla serie in arrivo.

Bleach si mostra in un nuovo poster in bassa risoluzione che potete osservare in basso. Questo è diviso in due metà: da una parte ci sono gli shinigami della Soul Society, i protagonisti; dall'altra invece ci sono i nuovi antagonisti, i quincy. Le due fazioni proseguiranno la guerra che li vede coinvolti da mille anni. Si possono così già rivedere i vecchi personaggi e farsi un'idea dei nuovi, tutti inediti.

L'anime di Bleach: Thousand Year War arriverà a ottobre 2022.