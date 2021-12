Bleach: ecco il poster realizzato da Tite Kubo per la mostra dedicata al manga

Sono passati alcuni anni da quando il manga sugli Shinigami regnava sovrano, ma i fan della serie si stanno preparando al grande ritorno della storia di Bleach. Tite Kubo ha confermato che la sua serie tornerà nel 2021, e l'orologio ha cominciato a ticchettare.

Ora, mentre la nuova parte dell'anime di Bleach si sta preparando al suo nuovo lancio, la serie riaccompagnerà presto i fan nella loro ossessione. Una mostra d'arte dedicata a Bleach è in programma, e lui ha realizzato un nuovo poster per celebrare il grande evento.

Il lavoro è stato realizzato dallo stesso Tite Kubo, e l'artista non ha perso il suo tocco con i Soul Reaper. L'illustrazione è emersa online prima della esposizione artistica di Bleach in Giappone, perciò i residenti non vorranno perdersi l'evento.

La mostra prenderà il via poco prima che Bleach si impadronisca del Jump Festa con il suo nuovo anime, e questo poster ha mandato i fan in fibrillazione per questo grande ritorno. Come potete vedere più sotto, l'artwork mostra Rukia e Ichigo nelle loro forme più vecchie.

A sinistra, la sorella di Byakuya può essere trovata vestita con i suoi abiti da capitano. Il bianco si adatta perfettamente a Rukia, e i capelli dell'eroina sono cresciuti notevolmente. Rukia ha tirato indietro i capelli ed ha anche accessoriato il look con un nastro blu.

Anche Ichigo è vestito con la sua uniforme, e il suo abito da Soul Reaper è lo stesso di sempre. Tuttavia, Ichigo sembra più vecchio se si osservano i suoi lineamenti. Il viso sottile e i capelli corti dell'eroe sono decisamente rifiniti, ma Ichigo sembra ancora il vecchio se stesso. In fondo, è difficile confondere i suoi capelli arancioni, e l'espressione concentrata del Soul Reaper è molto familiare ai fan di Bleach.

Chiaramente, Kubo è pronto a vedere in che direzione si muoverà Ichigo nel rilancio di Bleach, e questo non è tutto per il suo futuro. Il manga ha fatto il suo ritorno all'inizio di quest'estate con uno speciale one-shot che ha messo le basi per un arco narrativo completamente nuovo.

Quindi, se dimostrassimo a Ichigo il nostro amore, Kubo potrebbe pensare di lanciarlo in tante altre avventure. Cosa ne pensate di quest'ultima versione di Bleach? Siete emozionati per il suo grande ritorno? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto.