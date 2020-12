Bleach: i potenti Arrancar Ulquiorra e Grimmjow si mostrano in due splendidi cosplay

Il 2020 si è rivelato un anno alquanto importante per la serie shonen Bleach, sia per il ritorno dell'autore Tite Kubo con la trasposizione animata dello spin-off Burn the Witch, ambientato nello stesso universo delle avventure di Ichigo, ma anche per il ritorno di quest'ultimo nell'anime dedicato alla Guerra Millenaria, saga conclusiva del manga.

Burn the Witch si è rivelata una gradita sorpresa per l'intera community, che per la prima volta ha potuto conoscere il ramo occidentale della Soul Society, e nonostante le due protagoniste abbiano riscosso un discreto successo, la maggior parte dei fan considera infinitamente superiori alcuni dei personaggi incontrati nel corso dei quasi 700 capitoli di Bleach.

Per questo l'utente @Takepon666 ha condiviso su Instagram le immagini che potete trovare in fondo alla pagina, dove due fan della serie hanno vestito i panni dei potenti, Ulquiorra Schiffer e Grimmjow Jaegerjaques, con dei risultati a dir poco fedeli e molto dettagliati. Per quanto non ricopriranno un ruolo significativo nell'arco finale che concluderà finalmente l'anime di Bleach, Ulquiorra e Grimmjow sono due figure leggendarie all'interno della narrativa di Kubo, tra gli avversari più pericolosi, nonché tra i migliori Arrancar.

Ricordiamo che anche il capitano Soi Fon ha ottenuto un bel cosplay, e vi lasciamo ad un interessante what if riguardante uno scontro tra Ulquiorra e Byakuya.