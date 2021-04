Bleach: i potenti Grimmjow e Renji tornano nella linea di prodotti Funko Pop

Uno degli shonen più seguiti del decennio scorso, Bleach di Tite Kubo, sta per tornare con la trasposizione animata della Guerra Millenaria, e mentre la serie Burn the Witch, ambientata nello stesso universo, ha riacceso l'interesse della community, Funko ha annunciato il ritorno di due personaggi nella sua linea di prodotti.

Da circa tre anni i Funko Pop dedicati all'Arrancar Grimmjow Jaegerjaquez e allo Shinigami Renji Abarai sono praticamente introvabili nei negozi fisici, e online vengono venduti a cifre esorbitanti, ma fortunatamente per i collezionisti appassionati della storia di Ichigo Kurosaki sono tornati di recente disponibili sul sito Entertainment Earth, venduti entrambi a 11 dollari.

Tra i prodotti disponibili si trovano unicamente le edizioni standard dei due personaggi, di cui trovate un'immagine in calce alla notizia, mentre per la versione speciale dedicata a Renji circondato dalla sua Zanpakuto Zabimaru, tradotta letteralmente come coda di serpente, si aspettano annunci da parte della catena GameStop, considerato che è stata distribuita unicamente tramite i loro negozi.

Ricordiamo che di recente Dynit ha pubblicato un trailer dedicato all'inizio della storia di Ichigo, considerato il debutto dell'anime di Bleach doppiato in italiano su Prime Video, previsto per il 26 aprile, e vi lasciamo ad una splendida figure di quasi 400 euro dell'Hollow interiore del protagonista.