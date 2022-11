Bleach: la potenza del Bankai di Ichigo in una magnifica figure da 300 euro

Il ritorno di Bleach prima con un capitolo speciale che ha lanciato un nuovo arco narrativo, e ora con l’anime di Pierrot dedicato alla guerra millenaria, ha riportato interesse verso l’opera di Kubo. Per ricordare le incredibili imprese del protagonista Ichigo, DKKS Studio ha annunciato l’arrivo di una nuova figure da collezione.

L’invasione della Soul Society da parte dei Quincy guidati da Yhwach sta creando molte difficoltà agli Shinigami, e in attesa di scoprire come si evolverà la serie di battaglie intraprese dai protagonisti contro questi nuovi, pericolosi, avversari, Ichigo e il suo Bankai sono stati immortalati nella magnifica statua che potete vedere nelle immagini riportate in fondo alla pagina.

Costruita su una base circolare dove spicca la maschera da Hollow indossata dal protagonista, la figure è alta 40 centimetri e presenta Ichigo mentre si prepara a scagliare un colpo con il Bankai della sua Zanpakuto: Tensa Zangetsu. La figure appare molto dettagliata, soprattutto per quanto riguarda le minuzie del design di Ichigo e le particolarità, come i teschi, presenti sulla base. Per chi fosse interessato ad acquistarla la statua arriverà sul mercato nel terzo trimestre del 2023, ma è già possibile pre ordinarla al prezzo di 295 euro.

Per finire vi lasciamo ad una fantastica figure dedicata all'elegante Ulquiorra Cifer.