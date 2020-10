Bleach: tutta la potenza di Ichigo in questo cosplay al femminile

Con il recente arrivo dello spin-off Burn The Witch, Bleach è tornato nuovamente in cima alle tendenze degli appassionati. Per rendere omaggio al protagonista dell'opera di Tite Kubo, una cosplayer ha realizzato una splendida interpretazione al femminile.

Arrivato nel palinsesto autunnale 2020, Burn the Witch è strettamente collegato a Bleach, in quanto si svolge nello stesso universo narrativo. Dunque, non sorprende notare che in rete sia scoppiata nuovamente la mania per Kurosaki Ichigo e per la Soul Society. Per omaggiare lo shonen di Tite Kubo, una fan ha dato vita a uno splendido cosplay al femminile.

La cosplayer Summerdru, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso una serie si scatti in cui interpreta la versione femminile di Kurosaki Ichigo. Il protagonista di Bleach ha attraversato un lungo viaggio che lo ha messo di fronte a una serie d'incredibili battaglie contro diverse creature demoniache, e questo cosplay riesce a trasmettere tutta la freddezza e la potenza del personaggio.

"Con l'annuncio di Burn the Witch, ovviamente dovevo fare il cosplay di Ichigo", ha scritto la cosplayer. "La spada è uno dei miei oggetti di scena preferiti. Se mi seguite da un po' saprete sicuramente che Bleach è stato il mio primo anime, quindi dovevo rendergli giustizia. Inoltre, lo stile artistico di Kubo è uno dei miei preferiti". E voi cosa ne pensate di questo cosplay di Ichigo in versione femminile? Se siete appassionati di quest'opera, Rukia ha mostrato tutta la sua abilità in una splendida statua da collezione di Bleach.