Bleach: quali sono i poteri del Gran Maestro Jugram Haschwalt?

L’arco narrativo della guerra millenaria combattuta tra Shinigami e Quincy e raccontato nel nuovo anime di Bleach, ad opera dello studio Pierrot, ha introdotto alcuni dei personaggi più potenti dell’intera serie ideata da Tite Kubo, come Vostra Maestà Yhwach e il suo braccio destro: Jugram Haschwalth.

Gran Maestro degli Sternritter, Jugram è uno dei Quincy più particolari, caratterizzato da un aspetto quasi angelico, con lunghi capelli biondi, una carnagione chiarissima, e gli abiti bianchi che risaltano l’eleganza del suo portamento. Ciò che però rende Jugram davvero unico è l’insieme delle sue capacità, sebbene abbia avuto molte difficoltà a comprenderle e padroneggiarle.

Il primo incontro tra Jugram e Yhwach avvenne in un tempo imprecisato, ma oltre 1000 anni prima della narrazione presente. Ancora inesperto, Jugram si allenò duramente al fianco di Bazz-B, non riuscendo mai veramente a sviluppare i propri poteri. Nonostante il ritardo nella manifestazione delle sue reali capacità, Jugram ottenne il titolo di luogotenente da Yhwach, il quale ebbe l’ardire di definirlo la sua altra metà.

Col passare del tempo Jugram riuscì a padroneggiare i suoi poteri spirituali, usando con grande maestria anche il Freund Schild, tedesco per “scudo amico”, attraverso il quale sfrutta il potere dell’equilibrio, o Balance, da cui deriva la lettera B assegnatagli come membro degli Sternritter. Accumulando tutte le sfortune dirette a lui nello scudo, Jugram riesce poi a ridirezionarle verso gli avversari, con una potenza duplicata, e curando tutte le proprie ferite. Jugram è quindi dotato di una difesa apparentemente discreta che si trasforma in un attacco devastante, letale nella maggior parte dei casi, e in grado anche di curarlo dai danni riportati in battaglia.

Definito l’altra metà di Yhwach, Jugram non a caso sarebbe anche in possesso dell’Almighty, donatogli forse da Vostra Maestà in persona, o per essere più precisi della capacità relativa all’onniscienza, e quindi alla possibilità di vedere il futuro, e prevedere di conseguenza gli attacchi avversari. Inoltre, Jugram e Yhwach sembrano essere gli unici Quincy a poter donare i propri poteri agli altri Quincy emanando il proprio Reishi.

Jugram è poi dotato di una fenomenale agilità, riflessi rapidi, e un’ottima abilità con lo spadone, tramite il quale è riuscito a disintegrare il Bankai di Ichigo senza molte difficoltà. Dal punto di vista strategico sul campo di battaglia, Jugram ha delle doti innate nel comprendere rapidamente i punti deboli degli avversari. Come gli altri Quincy può anche sfruttare le ombre per creare un passaggio tra due dimensioni.

In sostanza, pochi nell’universo di Bleach riescono a competere per capacità generali con Jugram, l’altra metà di Yhwach, che negli ultimi atti della sua esistenza si rivela comunque un personaggio positivo, o che agisce per il bene, curando volontariamente tutte le ferite di Uryu. In conclusione, vi lasciamo ai 10 personaggi più forti di Bleach, e ai migliori scontri del secondo cour di Bleach: Thousand Year Blood War.