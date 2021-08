Bleach: primi spoiler e immagini per il nuovo capitolo, Ichigo adulto ritorna in battaglia

Ichigo sembrava ormai in pace, allontanatosi dal mondo degli shinigami con gli ultimi capitoli di Bleach nel 2016. Tite Kubo aveva chiuso il percorso del suo personaggio rendendolo il gestore della clinica di famiglia, sposato con Inoue Orihime e con un figlio, Kazui. Eppure qualcosa sembra muoversi.

Per festeggiare il ventesimo anniversario di Bleach è arrivato un capitolo speciale. Questo sarà pubblicato su Weekly Shonen Jump il 10 agosto 2021 e, verosimilmente, anche su MangaPlus in inglese e spagnolo il 9 agosto alle 17:00 insieme agli altri manga della rivista. Tuttavia in rete sono già trapelati i primi spoiler di Bleach. Cosa sarà questa cerimonia misteriosa di cui si parlava nell'anteprima della rivista?

Non si sa ancora perché finora le uniche informazioni sono quelle disponibili nelle immagini in basso. Dopo una pagina a colori doppia che illustra tutti i personaggi importanti di Bleach, veniamo gettati subito nella battaglia. Un essere simile a una falena è in una vignetta insieme alle porte dell'inferno, giganti e scheletriche. Nelle pagine successive si intravedono altri personaggi, alcuni non ben distinti.

Bisognerà ancora attendere per poter capire appieno la storia pensata da Tite Kubo. Storia che potrebbe continuare, dato che alcuni leak non confermati avvisano che Bleach potrebbe avere altri capitoli.