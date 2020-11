Bleach: a che punto è la nuova stagione? un insider suggerisce data di debutto e studio

Sin dall'annuncio della nuova stagione di Bleach le informazioni in merito al tanto atteso sequel dell'anime sono fuoriuscite con il contagocce. Ad oggi, infatti, non è ancora chiaro quando dovrebbe debuttare la saga della Guerra Millenaria sul piccolo schermo. Un insider, pertanto, ha tentato di mettere ordine con alcune ultime novità.

Come sappiamo, Bleach sarà ospite del Jump Festa 2021 con un panel dedicato, motivo per cui è lecito aspettarsi un primo trailer e, eventualmente, una finestra di lancio per il debutto dell'anime. Tuttavia, di ufficiale non sappiamo nient'altro, ed ecco perché l'ultimo cinguettio di JaymesHanson, l'insider che aveva preannunciato l'adattamento anime di Burn the Witch in 3 OVA, ha fatto molto discutere.

Stando alle sue fonti, infatti, lo Studio Pierrot sembra essere incaricato nuovamente del progetto, seppur non sembra escluso un certo coinvolgimento di Madhouse. La data di debutto del sequel di Bleach, invece, sembra essere prevista per il 2022. Lo stesso Hansons si è comunque dimostrato scettico in merito a questi ultimi rumor, motivo per cui ha invitato lui stesso a prendere con molta precauzione queste voci di corridoio. L'insider chiude infine i nuovi rumor avvertendo che la pre-produzione dell'anime si è conclusa all'incirca nel mese scorso.

Ad ogni modo, non dovremo attendere ancora a lungo per sapere se queste informazioni siano veritiere o meno, poiché al Jump Festa 2021 potremmo già conoscere le prime conferme. E voi, invece, cosa ne pensate di questi rumor? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.