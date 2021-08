Bleach: qual è stato il destino di Gin Ichimaru e Kaname Tosen? Le novità dopo il oneshot

Abbiamo visto in azione nel corso del tempo tanti capitani e vice capitani del Gotei 13 in Bleach. Durante la lunga serie scritta e disegnata da Tite Kubo, alcuni di questi hanno tradito la causa degli shinigami creando un'organizzazione esterna per assaltare il Re degli Spiriti e distruggere il mondo di Bleach.

Guidati da Sosuke Aizen, ex capitano della quinta divisione, i due capitani Gin Ichimaru (ex terza divisione) e Kaname Tosen (ex nona divisione) alla fine sono caduti in battaglia. Considerati gli eventi del capitolo dell'inferno di Bleach, qual è stato il destino dei due ex capitani del Gotei 13?

Abbiamo infatti scoperto che un capitano deceduto ha un reiatsu troppo denso e potente per poter essere riassorbito dalla Soul Society e pertanto è necessario un rituale che lo spedisca all'inferno. Ciò dovrebbe valere quindi anche per Gin Ichimaru e Kaname Tosen, entrambi capitani morti durante la saga dell'invasione di Aizen a Karakura.

Vanno però scissi i due personaggi. Kaname Tosen infatti è morto nella falsa città di Karakura e soprattutto con i poteri da hollow in suo possesso. Per quanto riguarda lui ci sono tante incognite in gioco, ad esempio se il reiatsu è rimasto nel mondo reale oppure è tornato comunque nella Soul Society e se i poteri da hollow hanno in qualche modo compromesso questo processo naturale per gli altri capitani.

Gin Ichimaru invece dovrebbe ricevere - o meglio, dovrebbe già aver ricevuto - il rituale, essendo morto nella vera Karakura che era stata trasportata nella Soul Society. È possibile quindi che, nella saga dell'inferno, anche Gin Ichimaru possa tornare in Bleach.