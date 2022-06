Bleach: qual è stata la sfida più grande di Tite Kubo? La risposta è sorprendente

Bleach è stato pubblicato su Weekly Shonen Jump per 15 anni, dal 2001 al 2016. Oltre 700 capitoli e più di 70 volumi, con Tite Kubo che ha dato fondo a quasi tutte le sue energie per portare a termine la storia di Ichigo Kurosaki. Il mangaka ha recentemente lavorato su Burn the Witch, ma l'opera principale rimane sempre Bleach.

Pertanto le attenzioni del pubblico si concentrano molto sui segreti dietro la produzione di Bleach. Mentre è in corso la creazione della nuova serie, che si incentrerà sulla saga della Guerra Millenaria - quella che ha concluso il manga tra il 2012 e il 2016 -, il mangaka si è lanciato in un Q&A con il suo pubblico.

Gli è stato chiesto quale fosse la parte più difficile da disegnare in Bleach, e Tite Kubo ha dato una risposta molto sorprendente. Se da una parte ha menzionato alcuni design elaborati e unici, si è poi soffermato sulla creazione dei seni prosperosi dei personaggi femminili. "Se parliamo di elementi dei personaggi, il disegnare il seno grande è sempre difficile". Una risposta che certamente spiazza, mentre non sorprende il commento sulla forma completa di Szayelaporro e la difficoltà nel realizzarlo.

Ha rivelato poi, sempre durante questa sessione, il futuro di alcuni Bankai di Bleach.