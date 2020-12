Bleach: qual è la vera forza del Quincy Uryu Ishida?

In Bleach, Ichigo Kurosaki è il protagonista, ma non è solo la sua forza a renderlo un eroe. Certo, ha una zampakuto affilata e un grande potere, ma ha un buon cuore e questo lo rende il vero eroe per i suoi amici. Lo stesso vale per Uryu Ishida, il suo alleato Quincy.

Uryu dovrebbe essere rivale di Ichigo, perché Quincy e Soul Reaper sono nemici, soprattutto dopo che il capitano Mayuri Kurotsuchi ha rapito il nonno di Uryo per condurre degli esperimenti su di lui.

Il nostro Quincy è un ragazzo molto colto, conosce bene la storia della rivalità tra le due fazioni, ma nonostante questo decide di allearsi con Ichigo Kurosaki, Rukia, Orihime e Chad. Uryu è un ragazzo molto intelligente e protettivo, pronto a tutto pur di difendere i suoi compagni. Lo abbiamo visto cercare in tutti i modi di salvare Rukia e Orihime.

Il Quincy si è allentato duramente con il padre per recuperare i suoi poteri, ma il padre Ryuken vuole che tagli tutti i legami con Ichigo e i suoi amici. Uryu non vuole accettare questa assurda condizione del padre: Uryu ha degli amici, e non importa se sono umani o soul reaper.

A Uryu viene offerto un posto nella Quincy Wandenreich, e avrebbe dovuto giurare fedeltà a Yhwach, il sovrano dei Quincy. Uryu rifiuterà questo ruolo per stare accanto ai suoi amici, e sarà proprio Uryu a sconfiggere Yhwach, scoccando una freccia che permetterà ad Ichigo di dargli il colpo di grazia.

Qual è quindi il vero potere di Uryu? Probabilmente il valore che riesce a dare all'amicizia e l'importanza che ha per lui. Un sentimento che lo spinge ad andare contro la logica e all'odio, e a rimanere accanto ai suoi compagni fino alla fine.

Bleach soffia 20 candeline e nel 2021 ci sarà una mostra per festeggiare successi della serie, mentre aspettiamo, rifacciamoci gli occhi con questa incredibile figure di Renji Abarai.