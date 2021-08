Bleach: qual è il vero lavoro di Ichigo Kurosaki? La spiegazione nel capitolo speciale

Abbiamo assistito durante i 74 volumi di Bleach a un Ichigo Kurosaki studente, quindi ben lontano dal mondo del lavoro. Tutta la storia del manga di Tite Kubo si svolge con il ragazzo ancora liceale, per poi diventare adulto soltanto negli ultimi due capitoli. Non è stato menzionato però quale lavoro svolgesse Ichigo Kurosaki.

Nei capitoli finali di Bleach, scopriamo Ichigo essere diventato marito di Inoue Orihime e padre del giovane Kazui, con tutti che risiedono ancora alla clinica privata dove lavorava il padre Isshin. Da questo si poteva quindi dedurre che Ichigo fosse un medico e avesse ereditato la clinica, ma il capitolo speciale di Bleach ha dimostrato che non è questo il caso.

Durante la discussione a Kamakura con Renji, Ichigo conferma di essere un traduttore freelance. A gran sorpresa quindi non ha ereditato il lavoro del padre e anzi ha scelto una strada inaspettata. Grazie a questo però ha il tempo per acconsentire alla caccia all'hollow e al rituale per il funerale di Joshiro Ukitake. Peccato però che l'arrivo degli Inferi non faccia andare le cose come da programma.

Bleach è tornato con un capitolo celebrativo per il ventesimo anniversario, ma la costruzione della storia di Tite Kubo sembra obbligare a una saga inedita e che tornerà in futuro.