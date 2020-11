Bleach: Quali sono i poteri di Ulquiorra? Scopriamoli

Dopo avervi parlato del potere di Soifon in Bleach, questa volta analizzeremo le capacità di Ulquiorra, uno dei personaggi più forti nel mondo nato da un'idea di Tite Kubo e che è diventato subito uno dei più apprezzati dai fan.

Come sapete Ulquiorra Schiffer è stato uno dei primi Arrancar ad apparire nelle pagine del manga, mostrando subito di essere molto diverso dai precedenti avversari di Ichigo. In particolare, uno dei poteri di Ulquiorra più importanti è la sua capacità di rigenerazione quasi immediata, a differenza degli altri Arrancar che impiegano molto più tempo a guarire dalle ferite subite. Ulquiorra ha usato più volte questo suo potere, rigenerando un braccio perso durante lo scontro con il protagonista della serie e riuscendo anche a ricreare la testa e buona parte del suo corpo.

Non solo, grazie al suo occhio magico Ulquiorra è in grado di condividere alcuni suoi ricordi con altre persone: per farlo gli basta schiacciare il suo bulbo oculare, a questo punto le persone vicino a lui saranno in grado di sentire e vedere i suoi ultimi ricordi. Infine i fan dell'opera hanno scoperto che Ulquiorra è in grado di raggiungere un secondo stadio della sua resurrezione, facendolo diventare uno dei Arrancar più forti.

Per concludere vi segnaliamo questo cosplay dedicato ad Inoue Orihime di Bleach.