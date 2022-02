Bleach, quando arrivano i nuovi episodi doppiati in italiano su Prime Video?

Per coloro che non ne fossero a conoscenza, nella giornata di ieri Amazon Prime Video ha inserito sul proprio catalogo i nuovi episodi doppiati dell'anime di Bleach che vanno ad adattare gli eventi della settima e dell'ottava stagione. Ma quando arriveranno adesso le prossime puntate della serie?

Con cadenza mensile l'editore Dynit sta continuando la distribuzione di Bleach in Italia grazie alla partnership con Prime Video, probabilmente in ottica di recuperare la serie televisiva in occasione della nuova stagione attesa in autunno. L'ultima tranche di episodi rilasciata nella giornata di ieri contava 38 puntate totali, un numero adeguato per ingannare l'attesa in attesa che arrivi sul catalogo la decima e l'undicesima stagione.

Il colosso dedito allo streaming on-demand, inoltre, ha confermato la data delle prossime due stagioni, che si comporranno di 21 episodi complessivi, fissate al 25 marzo. Il giorno dopo, invece, sempre su Prime Video saranno disponibili le primi due stagioni di Naruto grazie all'iniziativa Anime Generations di Yamato Video.

Non ci resta dunque che attendere all'incirca un mese per la distribuzione dei nuovi episodi doppiati dell'adattamento anime del manga di Tite Kubo. E voi, invece, state seguito la serie su Prime Video? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.