Bleach, quando esce il nuovo anime e dove vederlo in streaming in Italia

Ad appena una manciata di settimane di distanza dal debutto di Bleach Thousand Year Blood War i fan in Italia stanno iniziando a domandarsi effettivamente quando uscirà nel Bel Paese ma soprattutto dove. Ecco, dunque, cosa sappiamo sulla distribuzione dell'attesissima nuova stagione dell'adattamento anime del manga di Tite Kubo.

La nuova stagione di Bleach, che si comporrà di ben 4 cour televisivi, debutterà il prossimo 10 ottobre in Giappone, tuttavia attualmente non sono chiare le modalità di distribuzione della serie televisiva. Tagliando corto, dunque, non ci sono ancora nemmeno novità per un presunto arrivo dei nuovi episodi nel Bel Paese, seppur è strettamente probabile che la nuova stagione arriverà comunque in Italia.

Da qualche mese si parla del coinvolgimento di Disney+ che avrebbe licenziato la Saga della Guerra Millenaria, anche se il distributore né tantomeno la produzione hanno confermato o smentito queste voci di corridoio. Non è da escludere che i nuovi episodi di Bleach possano arrivare in Italia sotto le vestigia del servizio di streaming di Disney, presumibilmente in formula latecast come sta avvenendo con Jojo: Stone Ocean su Netflix. Ad ogni modo, con l'avvicinarsi della data d'uscita, avremo novità presumibilmente a breve che vi riporteremo tempestivamente tra le nostre pagine.

Secondo voi, invece, la nuova stagione di Bleach arriverà in Italia? Se sì, chi lo trasmetterà? Diteci le vostre opinioni a riguardo con un commento qua sotto.